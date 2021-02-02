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محمود مسلم

بعد غرقه بالمياه.. جهاز «6 أكتوبر»: المحور سيعمل بنسبة 100% خلال ساعة

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نعيم أمين
09:11 م | الثلاثاء 02 فبراير 2021
المحور

المحور

قال شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن كسر في ماسورة قطرها 800 مللي حدث على المحور بالقرب من «هايبر وان»، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمحور 5 حارات، يعمل منهم 3 حارات، وجار سحب المياة من الحارتين الأخرتين.

وأضاف «الشربيني» في مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هذا الكسر لأول مرة يحدث في هذه المنطقة، وليس كما يقال إنها تكررت في وقت سابق، مشيرا إلى أن الطريق سيعمل بكامل طاقته خلال ساعة.

المياة لن تنقطع

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن المياه لن تنقطع عن السكان، وهي متاحة للمواطنين، وربما تتأثر بعض البيوت، مشيرا إلى أن إصلاح ما حدث يستغرق أربع ساعات، وحاليا الطريق يعمل بنسبة 70%، وخلال ساعة واحدة سيعمل بنسبة 100%.

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