عاجل.. الصور الأولى لغرق المحور بسبب كسر ماسورة مياه ضخمة

حصل «الوطن» على الصور الأولى لمكان كسر ماسورة مياه ضخمة على طريق المحور، بالقرب من «هايبر وان»، حيث أدى تراكم المياه إلى تعطيل حركة المرور بشكل تام، كما اضطرت أجهزة الأمن ومرور الجيزة لغلق الطريق (المحور) والبحث عن طرق بديلة للذاهبين إلى مدينة 6 أكتوبر.

وقالت مصادر أمنية، أن فرق الصيانة في محافظة الجيزة، تواصل أعمال تصليح الماسورة، تمهيدًا لتخفيف حالة الزحام وشفط المياه من على الطريق.