سجادة الصلاة والمصحف أصدقاء حورية فرغلي قبل دخولها «العمليات»

كشف مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلي، أنها عاشت حالة من القلق والرعب منذ يوم تحديد العملية، حتى ما قبل دخولها غرفة العمليات بدقائق، حيث تجري جراحة دقيقة في أنفها.

وقال المصدر لـ«الوطن» إن المصحف وسجادة الصلاة لم يفارقا "حورية" طيلة فترة سفرها إلى أمريكا، كما أنها طالبت المقربين لها بالدعاء لها وقراءة سورة «يس» طوال فترة إجراء العملية.

جراحات فاشلة

وكانت "حورية" قد أعلنت تخوفها من إجراء العملية الجراحية، التي تعتبر آخر فرصة لتصحيح شكل أنفها بعد 11 عملية جراحية لم تكلل بالنجاح، وطالبت الجمهور في تصريحات سابقة لـ«الوطن» بالدعاء بنجاح العملية لتستطيع التنفس بشكل طبيعي واستعادة حاستي الشم والتذوق، اللتين حرمت منهما منذ فترة طويلة.

الوحدة والاكتئاب

والفنانة حورية فرغلي أعلنت منذ فترة عن معاناتها من الوحدة والاكتئاب بعد ابتعادها عن الساحة الفنية، وعدم سؤال أحد عنها من أصدقائها داخل الوسط الفني، كما كشفت عن معاناتها من التنمر بشكلها وتشبيه البعض لها بالفنان الراحل مايكل جاكسون.

وتعشق حورية فرغلي ركوب الخيل، الذي تسبب في تعرضها لحادث نتيجة سقوطها من أعلاه، حيث تهشمت أنفها بعد سقوط الحصان عليها بكامل وزنه، إذ خضعت حينها لعدد من العمليات الجراحية التي لم تنجح مما جعلها تتعرض لكمية تنمر فضلت على أثرها الاختفاء والعزلة بسببها.

وآخر الأعمال التي قدمتها الفنانة حورية فرغلي قبل الابتعاد عن الوسط الفني، هو مسلسل «حكايات بنات»، مع صبا مبارك، وريهام أيمن، ودينا الشربيني، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي بأجزائه الثلاثة، التي حققت مشاهدات عالية، خاصة لدى الفتيات بسبب تناوله مشاكل الفتيات فترة الزواج والخطوبة من خلال عدد من النماذج التي قدمها أبطال العمل الذين جسدوا شخصيات حقيقية في المجتمع.

وأيضا مسلسل «ساحرة الجنوب»، الذي ما زال حتى الآن يحظى بنسب مشاهدة عالية حيث جسدت حورية خلال المسلسل دور ساحرة.

وشارك في بطولة مسلسل «ساحرة الجنوب» كل من صلاح عبدالله، سوسن بدر، مها أبوعوف، ياسر جلال.