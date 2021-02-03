رئيس «قناة السويس» عن تأثرها بخط «إيلات- عسقلان»: كلام مغلوط

رد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على ما أثير حول إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس، وأن هذا الأمر قد يؤثر على إيراداتها من العملة الأجنبية، فضلًا عن أن قناة السويس فقدت بريقها، حيث ذكر أن تلك التصريحات جميعها خاطئة ولا أساس لها من الصحة.

أسامة ربيع يكشف بالأرقام تأثير «إيلات-عسقلان» على قناة السويس

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، أن خط أنابيب «إيلات-عسقلان» حال تشغيله، قيمته تمثل 7% من قيمة البترول الذي يمر بقناة السويس، من بين 107 مليون طن بترول عبرت قناة السويس العام الماضي ضمن حمولات مليار و200 مليون طن.

لا تخوف من «إيلات-عسقلان».. ومستعدون للطريق ببدائل أخرى

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن هذا الرقم لا يمثل شيئا من الحمولات التي تمر من القناة، وليس هناك أي تخوف من هذا الطريق، ونحن ندرك ذلك جيدًا ومستعدون له ببدائل أخرى، حيث تم تقديم تخفيضات لحاملات نقل البترول القادمة من أمريكا من 35 – 75%.

منظمة عالمية بأسواق الطاقة أشادت بقناة السويس

وأشار إلى أن إحدى المنظمات التابعة لإحدى كبرى الشركات العالمية العاملة بمجال دراسة وتحليل أسواق الطاقة العالمية قالت في عنوان كبير على موقعها «لماذا تغير الناقلات الأمريكية المحملة بالغاز المسال طريقها من رأس الرجاء الصالح لقناة السويس؟»، وأوضحت أن السبب وجود حزم تنافسية بقناة السويس، والوقت بها أقل وأسعار الشحن أقل والأمان أعلى، منوهًا بأن هناك 114 ناقلة بترول خام مرت من أمريكا لأوروبا عبر قناة السويس بتكلفة 15 مليون دولار، لافتًا إلى أنه يتم تجهيز خطوط أخرى حاليًا.