أخبار البنوك.. لو مفلس اسحب مرتبك مقدما دون فوائد من العربي الأفريقي

لا يزال هناك عدة أيام باقية على تسلم الراتب الشهري، لكن يوجد العديد من الالتزامات التي ترتبط بها، مثل دفع الإيجار أو الغاز وغيرها، ولا تنتظر موعد الراتب، فكيف يمكن أن تتصرف؟

وتقدم البنك العربي الأفريقي خدمة سحب الراتب مقدمًا قبل موعده، ويتم خصمه من راتب الشهر التالي، وتستعرض "الوطن" خطوات سحب الراتب مقدمًا دون فوائد من البنك العربي الأفريقي.

ما هو سحب الراتب مقدمًا؟

خدمة صرف الراتب مقدمًا، هو حد تسهيل ائتماني يتم صرفه مباشرة من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، ويتم السداد تلقائيًا الشهر التالي، وإعادة استخدام حد التسهيل مرة أخرى.

مميزات سحب الراتب مقدمًا من البنك العربي الأفريقي

حد تسهيل يصل إلى 90% من راتبك الشهري بحد أدني 1000 جنيه مصري وحد أقصى 100,000 جنيه مصري دون فائدة.

إمكانية سحب الرصيد مباشرة من شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

لا يوجد أي رسوم في حالة الإلغاء أو السداد، أو فوائد على المبلغ المسحوب.

يتم سداد المبلغ تلقائيا من المرتب مع إمكانية إعادة استخدام حد التسهيل مرة أخرى في حالة عدم طلب الإلغاء.

مصاريف إدارية تنافسية على الرصيد القائم غير المسدد فقط.

المستندات المطلوبة

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

نموذج طلب الحصول على الخدمة من أقرب فرع.