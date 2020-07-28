البنوك الحكومية التركية ترفع فوائد القروض العقارية

أجرت البنوك الحكومية التركية تعديلات على سعر الفائدة، وكذلك فترة سداد قروض الوحدات السكنية، وسط تحذيرات من المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن الزيادة المتسارعة في القروض العقارية في تركيا.

وذكرت صحيفة "حريت" التركية المعارضة أنّ البنوك الحكومية حدثت خيارات سداد قروض الوحدات السكنية السابق تسكينها، وخفضت فترة السداد إلى 120 شهرا بفائدة تقدر بـ0.79% عوضا عن خيار السداد خلال 180 شهرا بفائدة 0.74%، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ومؤخرا ذكرت منظمة "ستاندرز أند بورز" الائتمانية الدولية، أنّ التوسع السريع في الإقراض الداخلي، ومعدلات التضخم المرتفعة واتساع العجز الجاري خلال الأشهر المقبلة في تركيا، له إشارات وعلامات على عودة عدم التوازن بين الإيرادات والمصروفات مرة أخرى.

وكانت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني حذرت هذا الشهر، في تقريرها بشأن البنوك في الدول النامية، من الزيادة المتسارعة جدًا في القروض العقارية.

وقال مراقبون إنّ حكومة حزب العدالة والتنمية تريد التغطية على الأزمة الاقتصادية الحالية لعقد انتخابات مبكرة دون أن تواجه سخطًا شعبيا، لذلك تتيح القروض للمواطنين بشكل موسع.

وكان نائب رئيس تكتل نواب حزب الخير القومي المعارض في البرلمان التركي، لطفي توركان، وجّه انتقادات في هذا الصدد، قائلا: "في ظل الظروف الحالية من الصعب أن نفهم للوهلة الأولى ما يعنيه أن تقول للمواطن المكتوي بالديون: اشترِ منزلك اليوم، وابدأ في الدفع بعد 12 شهرًا بقرض الرهن العقاري، لذلك يبدو أنّهم سيأخذون البلاد إلى صناديق الاقتراع قبل أن يبدأ الناس في سداد القروض التي حصلوا عليها".