طرح أراضي التخصيص الفوري بـ«العلمين الجديدة» خلال أيام

كشفت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن وزارة الإسكان ستطرح خلال الأيام المقبلة عدداً من قطع الأراضى بأنشطة استثمارية وخدمية متنوعة بمدينة العلمين الجديدة، وفقاً لآلية التخصيص الفورى التى أقرتها الوزارة مؤخراً.

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن يصل سعر المتر فى الطرح الأول إلى 4610 جنيهات، وإن الأنشطة المتاحة ستكون متنوعة ما بين خدمى واستثمارى بالمنطقة الشاطئية، وفى شمال المدينة، ومن المتوقع أيضاً أن تطرح الهيئة أراضى بنشاط صناعى، جنوب المدينة، فى إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، للحصول على أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، تيسيراً على المستثمرين، ودعماً للاستثمار بالمدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع.

وأوضحت المصادر أنه سيتم طرح أراضٍ شاطئية بمدينة العلمين الجديدة على المطورين العقاريين، بنظام الشراكة بالحصة العينية، مطلع فبراير الجارى، وطرح أراضٍ عديدة بجنوب المدينة على المطورين الصناعيين، وجارٍ الآن حصر الأراضى التى ستُطرح على المستثمرين، فى إطار تطوير الساحل الشمالى الغربى.

وأشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت بالفعل أوامر إسناد بقيمة 19 مليار جنيه لصالح 6 شركات مقاولات تعمل بالحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديدة لإنجاز أعمال التشطيبات والبنية التحتية وأعمال الإلكتروميكانيك كافة، التى تنفذها الشركات داخل الحى، منوهة بأنه من المقرر أن تنتهى جميع الأعمال خلال 2023.