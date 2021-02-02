«الصحة»: تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة منتصف فبراير

قال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان إن الوزارة ستبدأ تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة منتصف فبراير الجارى، وإن مرضى الغسيل الكلوى والأورام والقلب والأوعية الدموية ستكون لهم الأولوية فى الحصول على اللقاح، موضحاً أن التجارب السريرية التى أجريت على «أسترازينيكا» لم تشمل الحوامل والأطفال وكبار السن فوق 65 عاماً لذلك لن يحصلوا على هذا اللقاح.

وأضافت: «الوزارة ستعتمد على قاعدة البيانات التى وفرتها حملة 100 مليون صحة فى الوصول إلى أصحاب الأمراض المزمنة»، لافتة إلى أن هذه الفئة ستتلقى اللقاح داخل المستشفيات، خاصة مرضى الغسيل الكلوى والأورام.

وأكد المصدر أن المواطنين سيحصلون على اللقاح من خلال 34 مركزاً على مستوى الجمهورية وبها أماكن مجهزة لاستقبال المواطنين وشرح آلية التطعيم وغرف للمتابعة الخاصة بهم.

بدء تطعيم الأطقم الطبية فى 4 مستشفيات جامعية

وكشفت مصادر فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنّ مستشفيات العزل الجامعية بدأت تطعيم الأطقم الطبية فى الإسكندرية والمنصورة وطنطا وحلوان، ويجرى حالياً التسجيل لباقى أطباء مستشفيات العزل الجامعية فى مختلف المحافظات لتنظيم حصولهم على اللقاح عبر موقع وزارة الصحة.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ العمل جارٍ لتسجيل الأطباء الراغبين فى الحصول على جرعات اللقاح خلال الفترة المقبلة بمستشفيات القاهرة الكبرى والمحافظات، وبعد انتهاء الأطباء من التسجيل يتم توفير اللقاحات لتطعيمهم بها فى اليوم الثانى، متابعة: «لدينا أماكن مخصصة للفرق الطبية للحصول على اللقاح، ولدينا نظام محدد للتعامل فى منح اللقاحات».

من جانبه، استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تطورات وضع الفيروس فى مصر، وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن حملات التثقيف الصحى والتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى فى مقار العمل والأماكن العامة كان لها أثر إيجابى فى انخفاض حدة الإصابات بالفيروس بين الفئات التى تتحرك يومياً خارج المنزل، مقارنة بالوضع خلال الموجة الأولى، مؤكدة أن الأكسجين متوافر فى جميع المستشفيات حالياً، إضافة إلى مخزون احتياطى.