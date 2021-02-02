 بالخمسة.. رمضان صبحي نجم يناير في بيراميدز

توّج اللاعب رمضان صبحي، بجائزة لاعب شهر يناير في نادي بيراميدز بعد تسجيله 5 أهداف رفقة فريقه الجديد في مسابقة الدوري المصري.

وهنأ ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، «صبحي» على الأداء الجيد الذي يقدمه رفقة الفريق السماوي، مؤكدا أن جائزة أفضل لاعب في الشهر مستمرة في الفترة المقبلة، وكل لاعب يجتهد سينال التكريم المناسب.

وكان أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة الفريق السماوي، التي سيخوض بها مباراة إنبي في الدوري المصري الممتار.

وسيحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على الفريق البترولي في تمام الخامسة من مساء غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.

وظهر في قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي كل من: المدافع أسامة جلال، والمهاجم الأوروجوياني دييجو رولان، أحدث صفقات الفريق السماوي.

20 لاعبًا في قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي في الدوريوتضم قائمة بيراميدز 20 لاعبًا استعدادًا لمواجهة إنبي وتضم كل من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، طارق طه، أحمد سامي، أسامة جلال.

خط الوسط: عمر جابر، أحمد توفيق، ايريك تراوري، اسلام عيسى، رمضان صبحي، نبيل دونجا، محمد فاروق، إبراهيم حسن، محمود حمادة، إبراهيم عادل، محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس، محمود وادي، دييجو رولان.

وبعد إعلان قائمة بيراميدز، بات هناك عددًَا من اللاعبين المستبعدين لأسباب مختلفة وهم: المهدي سليمان، علي جبر، عبد الله بكري، وفقا للرؤية الفنية من قِبل الجهاز الفني بقيادة أروابارينا.