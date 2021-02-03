يُقام في 15 فبراير.. تفاصيل المزاد العلني لبيع بضائع الجهات الحكومية

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن مزاد علني لبيع بضائع جهات حكومية، وذلك يوم 15 فبراير الجاري، وتستعرض «الوطن» تفاصيل المزاد العلني لبيع بضائع جهات حكومية:

تفاصيل بضائع الجهات الحكومية في المزاد

وتضم البضائع الآتي: تليفون محمول، أجهزة كمبيوتر، رصاص، خشب كسر، كاوتش، كراسي، قطع غيار سيارات، زجاج، ماكينة إطفاء، جراكن، بطارية، ألمونيوم، بلاستيك، كرڤان، مروحة، أجهزة ومستلزمات طبية، حديد وصاج، ثلاجة، محاليل هايبو، كراتين بسكويت فارغة، باب وشباك، خزان، شجر، ورق دشت، كابلات ألومونيوم، كشاف صوديوم، مقطورة، تكييف، طابعة، أنبوبة بوتاجاز، سجاد، موكيت، أعمدة إنارة، كتب، عرق خشب، فنطاس مياه، مكبس قش، صناديق قمامة، نحاس، آلة تصوير مستندات، وخلافة من البضائع الجمركية.

وتعقد جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي.

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع من دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط، شرطا من شروط دخول المزاد، خيق تبلغ قيمة كراسة الشروط 400 جنيه، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها، ويسدد 30% فور رسو المزاد، وباقي الثمن خلال 15 يوما، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

وتطبق الهيئة العامة للخدمات الحكومية كل الإجراءات الاحترازية لإقامة المزادات الخاصة بها، من فرض الالتزام بارتداء الكمامة، بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا وتجنب إصابة الحاضرين به.