وكيل صحة دمياط يتابع مخزون الأكسجين بمستشفيات العزل

زار الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مستشفيات الصدر والحميات، برفقة الدكتور محمد فهيم مدير إدارة الطب العلاجى بالمديرية، والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات.

جاءت الزيارة التفقدية للاطمئنان على مخزون الأكسجين بالمستشفى وتنفيذ برتوكول العلاج لجميع المرضى ومدى توافر المستلزمات والأدوية لمواجهة الجائحة التى تمر بها البلاد، كما أكد على نظافة المستشفى وإزالة الرواكد بها وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

من جانبه حذر الدكتور أحمد عريف، مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في محافظة دمياط، من ارتفاع معدل تجلط الدم المعروف باسم (D Dimer)، بسبب فيروس كورونا.

وشدد «عريف»، على أهمية إجراء تحليل الـ«D dimer» حال الشعور، ولو بدور برد، مضيفا، «في حالة ارتفاعه وعدم حصولك كمريض على علاج السيولة، قد تحدث جلطة في الأوردة وتصل الشرايين التاجية أو الشريان الرئوي وهو ما يسبب الوفاة».

وقال: «موت الفجأة كثر هذه الأيام وخصوصا بين الشباب، طبعا الأعمار بيد الله، ولكن فيروس كورونا ممكن يعمل التهاب رئوي أو حرارة عالية لبضعة أيام أو أي أعراض تانية تجبرك إنك تروح للطبيب وتتشخص وتحصل على العلاج المناسب».

وتابع، «المشكلة أنه ممكن الأعراض تكون خفيفة، شوية رشح فقط أو كحة بسيطة، وفجأة بعدها بكذا يوم تحصل وفاة مفاجأة»، متابعا، «ربنا خالق الدم سائل داخل الأوردة والشرايين واستحالة تحصل فيه جلطات في الأشخاص الطبيعيين».

ووفقا لمدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في محافظة دمياط، فبعض الأمراض، ومنها الإصابة بفيروس كورونا، يحدث خلالها جلطات بسيطة، تكون في البداية داخل بعض الشرايين وتعرف باسم هذه «Blood clot» أو الجلطة، ثم يحدث »fibrinolysis» أي «تحلل للفيبرين اللي بيكون في الجلطة التي تكونت وبينتج عن هذا التحلل بروتين اسمه الـD dimer، يعني وجود «دي دايمر» في التحليل أعلى من المعدلات الطبيعية معناه أن الجلطة فعلا تكون حصلت وتحللت».

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