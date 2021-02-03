«بلقيس» تطلق «حالة جديدة» عبر مؤتمر صحفي افتراضي

أطلقت الفنانة بلقيس، ألبومها الجديد «حالة جديدة»، وأغنيته المصورة الجديدة، من خلال مؤتمر صحفي «أونلاين» بتقنية 3D عبر تطبيق EVE، وهي المرة الأولى التى يتم فيها تنظيم مؤتمر صحفي بطريقة افتراضية.

وبلقيس، كانت قد كشفت لمتابعيها على «انستجرام» بمقاطع فيديو، شرحت من خلالها الطريقة قائلة: «لأول مرة وبتقنية 3D سنتحدى ظروف كورونا ونجتمع جميعاً في مكان واحد لإطلاق الألبوم وعرض الفيديو كليب حصريا»، موجهة دعوة لجميع وسائل الإعلام والصحافيين لحضور المؤتمر الذي ستجيب فيه عن جميع الأسئلة.

وقامت بلقيس بدردشة وحوار قصير مع مخرج الكليب حسام الحسيني، الذي كان حاضرا المؤتمر الافتراضي، وعبر عن إعجابه الكبير بشخصية بلقيس وفنها، وردت «بلقيس» على حسام، بأنها أحبت التعامل معه.

وأشارت بلقيس، إلى أن أغنيات ألبومها سيتم طرحها تباعا خلال الأسابيع المقبلة لكي تحصل كل أغنية على حقها، خاصة وأنها المنتجة لأعمالها.

وكشفت المطربة أن ألبومها الجديد سيتضمن عددا من اللهجات منها أغنية مغربية وأغنية مصرية.

وعُرض خلال المؤتمر فيديو، ظهر من خلاله مجموعة من أصدقاء بلقيس، حيث قدموا لها التهنئة بالألبوم الجديد، أبرزهم لجين عمران، عزة زعرور، نور الدين يوسف وغيرهم.