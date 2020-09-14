بلقيس تخوض تجربة الإخراج للمرة الأولى

أعلنت المطربة بلقيس، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "توتير"، استعدادها لخوض تجربة إخراج الكليبات للمرة الأولى من خلال كليبها الخليجي الجديد.

وكتبت بلقيس على "تويتر"، "لأول مرة سأخوض تجربة الإخراج لعملي القادم المصور بطريقة الفيديو كليب العمل⁧‫ خليجي،‬⁩ وكتبت الستوري بورد والمشاهد، وحاليا في مرحلة التحضيرات النهائية وسيتم التصوير خلال الأسبوع القادم إن شاء الله، أتمنى أن أُوفّق في هذا التحدي الجديد، وبإذن الله ينال استحسان جمهوري الغالي".

كما أعلنت بلقيس منذ ايام عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "توتير"، عودتها مرة أخرى لنشاطها الفني بعد توقفها فترة بسبب كورونا.

وكتبت بلقيس: "سلسلة أعمال عربية فنية قادمة في الطريق بعد أشهر متواصلة من العمل وتقريبا فيه أشياء كانت مستحيلة بسبب ظروف كورونا ولكن التفكير خارج الصندوق لا يوقفه شئ إن شاء الله.. يا ترى وين راح تكون المحطة الأولى اكتبوا توقعاتكم من التيزرات".

وقد أعلن الملحن فايز السعيد، منذ أيام عودة المطربة بلقيس بثلاث دويتوهات غنائية أولهم دويتو مع كاظم الساهر من كلمات الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وألحانه، وقد تم تسجيلها منذ أربع سنوات ولكن لم يسمعها أحد حتى الآن، ومن المقرر أن يتم طرحها الفترة المقبلة، وسجلت أيضا دويتو غنائيا يجمعها بصابر الرباعي وآخر بحسين الجسمي.