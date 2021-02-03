نجوم الفن يهنؤون أحلام على ألبومها «فدوة عيونك»: مبروك «أم فهد»

هنأ عدد كبير من نجوم الفن عبر «تويتر»، المطربة أحلام بإطلاق ألبومها الجديد «فدوة عيونك» التي طرحته عبر المنصات الإلكترونية، بعد فترة غياب 5 سنوات.

وقالت رانيا يوسف، عبر تويتر «ألف مبروك حبيبتي على الألبوم نجاح كبير زي ما عودتينا يا أم فهد صوت وإحساس خيالي».

أما المطربة ديانا كرزون، فقالت «ألف مبروك الفنانة الكبيرة أحلام، أم فاهد، تستاهلي كل الخير والنجاح، دائما متميزة. تعبتي واجتهدي كثير على هذا الألبوم واليوم حصدتي هذا النجاح والحب.. كل التوفيق حبيبتي أحبك».

وقال المطرب اللبناني عاصي الحلاني «مبروك يا نجمة الأحلام، ولا يوم عمحبتك بنلام، يا جوهرة بالفن بتضلي، ومزينة بصوتك الأنغام، ألف مبروك يالغالية».

وهنأتها المطربة أنغام عبر «تويتر» قائلة، «سبحان من خلق خامة صوتك وحلاوتها وتميزها، عن ⁧‫أحلام‬⁩ أتحدث مبروك ألف مبروك ألبومك يا حبيبتي».

وقالت عنها أصالة «حقّا مناضلة بذلت مجهودا بالتّأكيد فوق المعتادّ.. وحرصت على تقديم نفسها بأبهى صورة، أحترمُ ما تقدّمه لأنّها جريئة موهوبه ولا تتوانى عنّ إبهارنا دائما بالجديد، هي الدّؤوبه المتجدّدة.. وإن اختلفتُ معها لا أختلف عليها لأنّها تعشق ماتقدّم وتُخلص له، إنّها أحلام».

وقالت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، «حبيبتي أحلام مبروك ألبومك الجديد، إنت دايمًا مميزة وبيلبقلك النجاح».

وألبوم «فدوة عيونك» للمطربة الإماراتية أحلام، يضم 24 أغنية جميعها باللهجة الخليجية، وهم بالترتيب «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».

وتعاونت أحلام خلال ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين، فمن الشعراء: الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن عبد المحسن، والأميرعبد الرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن عبد الله، ومساعد الرشيدي، وعبد الله بو راس، ونايف صقر، وحسان العبدلي، وخالد العوض، وأحمد الصانع، وفيصل الشعلان، وقوس، وعبد الرحمن العثمان، والشاعرة الجادل، ومعتزة، تركي آل الشيخ.

أما الملحنين فأبرزهم: الموسيقار الدكتور طلال، وسهم، وناصر الصالح، وياسر بو علي، وعبد القادر الهدهود، ومحمود خيامي، وعزوف، وأحمد الهرمي، وعبد الرحمن العثمان.