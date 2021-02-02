بريد الوطن.. هوس المقارنات بين الأشخاص

فى ظل وجود السوشيال ميديا تجد مقارنات عديدة بين الأشخاص وبعضهم، كل شخص يشاهد الآخر بوجهة نظره وما يصدره من مثالية، يضع أجمل صورة له وأجمل التفاصيل فى حياته ولا يظهر نقاط الضعف والفشل، فى الحقيقة يحتاج الإنسان إلى أن يقتنع بنفسه من داخله ويدرك قيمته ويقدرها، وتجده يبحث عن قيمة الآخرين ويحاول تطبيقها على نفسه ولا يدرك مَواطن قوته ولحظات سعادته الحقيقية، ويهتم فقط بالحياة الوردية التى ينشرها الأصدقاء على صفحات التواصل الاجتماعى ويضغط على نفسه لكى يطبقها على نفسه ويقلدها، بغض النظر عن الظروف الشخصية ورؤيته الخاصة مثل الطفل الذى يتعلق بلعبة صديقه ويريد مثلها بالضبط ولكن اختياراتنا ليست لعبة أو دُمى نلعب بها، نحن نتعلم من الصغر من سلوكيات الأشخاص المحيطة بنا والعقل غير الواعى يصور لنا أننا متأخرون عن غيرنا ونلجأ للمقارنة وتقليد الآخرين، وننظر لما يملكه الآخرون مع غياب احترام الذات والقناعة بما نملك، الثقة بالنفس لها عامل كبير فى عدم المقارنة، والشعور أن شخصاً أفضل منك لأن إدراك كيانك وقدراتك يشعرك أنك لست متأخراً عن الآخرين، يجب أن يهتم الشخص بتطوير ذاته ليفيد نفسه، وليس بالمقارنة غير الواعية التى تؤثر بالسلب على حياته، لأن كل شخص يظهر الجزء الجيد فى حياته ولا يستطيع البوح بآلامه ومشكلاته ويخفيها عن الآخرين، فيعتقد أصدقاؤه أنه شخص أكثر سعادة منهم، اجتهد وركز على حياتك أنت وطوِّر منها وارضَ بحياتك وكُن ممتناً لراحة بالك وسعادتك.

فاطمة المصرى

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