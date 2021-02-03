رغم كورونا.. السينمات تعرض فيلمين جديدين اليوم

تعرض السينمات، فيلمين جديدين، اليوم الأربعاء، رغم الظروف التي تشهدها دور العرض في الوقت الحالي، وعملها بطاقة 50% إثر تداعيات فيروس كورونا.

وينضم إلى قائمة الأفلام الجديدة بالسينمات، عملان أحدهما كوميدي بعنوان: «شاومينج»، وآخر رعب باسم «قبل الأربعين».

ويتناول فيلم «شاومينج»، ظاهرة الغش في الثانوية العامة بين مجموعة من الشباب خلال مرحلة الثانوية العامة، حيث يظهر الغش الإلكتروني بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف باسم «شاومينج بيغشش ثانوية عامة».

ويعتبر فيلم «شاومينج»، التجربة الإخراجية السينمائية الأولى للمخرج شادي أبو شادي، حيث إنه أخرج عددا من الأعمال الدرامية المهمة منها، «بنت القبائل، خلف الله، الوسواس».

فيلم «شاومينج» يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم: صلاح عبدالله ونشوى مصطفى وسامي مغاوري وأحمد حلاوة وحامد الشراب وتوني ماهر وأحمد سلطان وسارة درزاوي وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجي ويوسف حسام ومحمود فارس ويوسف وليد يوسف ومحمد حسني وسعاد القاضي، من إنتاج أيمن يوسف.

فيما تدور أحداث الفيلم في إطار الرعب النفسي، وتجسد فيه الفنانة بسمة، دور طبيبة نفسية متزوجة من الفنان إيهاب فهمي.

«قبل الأربعين» بطولة داليا مصطفى، هالة فاخر، محمد علي رزق، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم، ومن إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبره، ومدير تنفيذي محمد كامل، ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح، ومن سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

ويُعرض في السينمات حاليًا، أفلام «وقفة رجالة» للفنان سيد رجب، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، والذين حققوا كوميديا خاصة، بالتعاون مع شريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار «لايت» حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.