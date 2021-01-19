بيومي فؤاد: 2013 كانت «وش السعد».. وعمري ما تخيلت إني هبقى مشهور

اعتبر الفنان بيومي فؤاد أن سنة 2013، هي السعد بالنسبة له: «عشان ربنا حقق لي أحلامي فيها، إني أعمل التراجيدي والتشويق والكوميدي، والناس تشوفني في جميع أنواع الدراما المختلفة والحمد لله»، مؤكدا أنه يفضل المسرح دائما: «المسرح لعبتي وطول عمري مطحون مسرح من ساعة ما كنت طالب في كلية فنون جميلة، وكنا في المسرح مع بعض، وبعد ما اتخرجت لعبت مسرح كتير لحد ما المخرج خالد جلال أخدني معاه في الدفعة الأولى من 2003 لـ2006 برضه مسرح، وفيه ناس اتاخدو من المركز على طول زي نضال الشافعي، وإيمان سيد، وسامح حسين للسينما والفيديو، وانا مكنش ليا نصيب وكملت في المسرح، وكنت صبور جدا، ومع صبري عمري ما تخيلت إني هبقى مشهور».

وقال «بيومي» خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، إنه يحب الإخلاص في عمله: «أنا بخلص وبحب اللعبة، وربنا أداني على قد إخلاصي لدرجة إني لما عملت في 2013 مسلسل موجة حارة مع نجوم كبار في بداياتي، واتصاحبت شوية على المخرج محمد ياسين وبسأله أنت جبتني منين، قالي أنا شفتك في مسرح في وسط البلد عبارة عن جراج».

بيومي فؤاد يوجه نصيحة للشباب

ووجه بيومي فؤاد نصيحة للشباب، قائلا: «نصيحتي للشباب لما تبقى في حاجة صغيرة أو ثقافة جماهيرية أو مسرح هواة أخلص واصبر، إن شاء الله هيجي عليك وقت وتنجح».

وأكد بيومي فؤاد أهمية دور «السنيد»، مشيرا أنه لا يرغب في أن يكون جان في الوقت الذي قد يتذكر فيه الجمهور السنيد أكثر من بطل العمل، ضاربا المثل بمحمود المليجي، الذي لم يكن بطلا لأي فيلم من أفلامه، ورغم ذلك لم ينسه الجمهور أبدا.