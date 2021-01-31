بيومي فؤاد: ماجد الكدواني ابن ناس وكانت فلوسه بتبرق.. وسميته «مون بيه»

كشف الفنان بيومي فؤاد سر تسميته للفنان ماجد الكدواني باسم «مون بيه»، قائلا: «ابن ناس من يومه، الوحيد اللي كان في الفرقة معاه عربية، كان معاه عربية فولكس، وبعدين جاب عربية ريتمو».

بيومي فؤاد: ماجد الكدواني كان قلبوظ في الكلية

وأضاف بيومي فؤاد، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الإعلامي أمير كرارة، «كان ماجد قلبوظ أيام الكلية فكانت الفولكس شبهه، وكمان والد ماجد كان بيديله مصروفه بالأسبوع، وهو من النوع النضيف المنظم، كان بيطلع الفلوس بتبرق».

كواليس أول يوم تصوير «وقفة رجالة»

وكشف بيومى فؤاد، عن كواليس أول يوم تصوير فى فيلم «وقفة رجالة»: «فى أول يوم تصوير روحت لمخرج الفيلم أحمد الجندى وقولته لما تختار كاست فيلم بعد كدا ابقى خد رأى سيد رجب وماجد، دول ناس بتوع جوائز ومهرجانات واحنا ناس مش بتقرأ سيناريو أصلا خليك مع الناس التافهة زيى وزى أحمد فهمى كدا».

سيد رجب: عملت دور «أمنا الغولة» بسبب لقب المقهور

أما الفنان سيد رجب، فقد كشف خلال استضافته بالبرنامج، سبب إطلاق عليه لقب «المقهور» فى بداية مشواره قائلا: «قعدت فترة كدا أعمل دور الرجل الغلبان والفلاح الفقير والحبيب مكسور الجناح فطلع عليا لقب المقهور لغاية ما جالتى مسرحية كنت هعمل دور الشاطر حسن وكان فى دور تانى بتاع أمنا الغوله فقررت أعمل دول الغوله عشان اطلع من لقب المقهور».

يذكر أن الموسم الرابع من برنامج «سهرانين» للنجم أمير كرارة، ويذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع، على قناة ON، ويستضيف خلاله مجموعة كبيرة النجوم.

يشار إلى أن النجم أمير كرارة يشارك في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل «نسل الأغراب» مع النجم أحمد السقا، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من: دياب، مى عمر، نجلاء بدر، فردوس عبدالحميد، أحمد داش، أحمد مالك، أحمد فهيم وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.