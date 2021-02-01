بيومي فؤاد عن مشهد المياه: عملت زي إسماعيل ياسين في الأسطول

روى أحمد الجندي، مخرج فيلم «وقفة رجالة»، كواليس أحد المواقف الكوميدية أثناء تصوير الفنان بيومي فؤاد مشهدا من الفيلم في المياه، قائلا: «المفروض هما راكبين بانانا بوت، وهيتقلب بيهم في المياه، فقالي أعملك أي حاجة، حتى لو أنط من الدور السابع، بس بلاش الميه، وركبنا ناس من ضمنهم ابنه محمد بيومي مساعد مخرج معايا وركب ووقعناه في الميه قدامه عشان نقوله مفيهاش حاجة والأرض موجودة وكل حاجة».

الجندي: 3 أيام بنحاول نقنعه يصور المشهد

وأضاف «الجندي»، خلال استضافته بالجزء الثاني من برنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، «3 أيام بنحاول نقنعه، لحد آخر الشوت اتشاهد وسلم كل حاجة، وبعد الشوط طلع بعدها متنرفز، بالرغم أن الناس سندوه وكان لابس لايف جاكت وعنده طول في الحتة دي، فقولتله أنت كويس يا بيومي؟ فمردش عليا، واقف متعصب ولف وشه عشان ميكلمنيش لحد نص اليوم».

وقال الفنان بيومي فؤاد عن المشهد خلال استضافته بالبرنامج مع أبطال الفيلم: «4 أيام كنا في (سوما باي) أول يوم تصوير محطوط المشهد ده في الأوردر، قعدت أدعي ربنا، كنت عامل زي إسماعيل ياسين في مشهد من فيلم (إسماعيل ياسين في الأسطول) اللي المفروض ينزل فيه الميه فكل شوية يرجع ورا يرجع ورا لغاية ما لقى العسكري فزقه عشان ينزل».

بيومي فؤاد: عملت كل حاجة عشان أعطله

وتابع: «المشهد اللي كنت المفروض أعمله في النهار، قعدت أعمل أي حاجة عشان أعطله، فعدى أول يوم بسلام، تاني يوم المشهد في الأوردر، الإفيه بقى إن أنا طالع بدور قبطان، وتالت يوم عدى، مكنش فيه إلا رابع يوم، فخلوه آخر مشهد في التصوير، قولتلهم هو ليه مينفعش نوقع الباقيين».

وتدور أحداث الفيلم في إطار «لايت» حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

والعمل من بطولة كلا من سيد رجب، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، حيث حققوا كوميديا خاصة، بالتعاون مع شريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.