حظك اليوم الأربعاء 3-2-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بحبه للحرية، كما أنه يحرص على الحصول على استقلاليته في حياته المهنية والعاطفية، وتقدم «الوطن» توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج الدلو بحسب عبير فؤاد خبيرة الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك الفرص وقد يفتح المجال أمامك لترتيب سفر أو قضاء أوقات سعيدة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا.. تجذب إليك الجنس الآخر، وعموما يعمل الفلك من أجل إسعادك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.