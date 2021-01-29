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محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 29-1-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الجمعة 29 يناير 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مواليد برج الدلو يتميزون بالانطوائية مما يمنحهم مظهر البرود والإنزواء، ولكن في داخلهم يسعون إلى التواصل مع الآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك تميل للعصبية والتوتر سريعا وتشغلك ألغاز تحيرك ويجب أن تحمي مصالحك.  

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تطلب طاعة مطلقة، وحاول أن تتفهم مشاعر الطرف الآخر.  

ومن مشاهير برج الدلو المذيعة العالمية أوبرا ونيفري الذي يوافق تاريخ ميلادها 29 يناير

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