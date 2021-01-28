حظك اليوم الخميس 28-1-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يفضل مواليد برج الدلو في كثير من الأحيان الانعزال عمن حولهم والابتعاد عن الاشتراك في الأنشطة، كما يتصفون بالعناد والتشبث بآرائهم الأمر الذي يجعلهم لا يمتلكون حلولا وسط لكثير من الأمور، وتقدم «الوطن» توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج الدلو بحسب عبير فؤاد خبيرة الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع من تحب أو مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.