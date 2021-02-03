أطباء عن تحمل الجين المصري للفيروسات: السر في تطعيمات الصغر

أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أن رصد بيانات مصابي كورونا يتم بشكل يومي، لمعرفة مستجدات بروتوكولات العلاج والأدوية الجديدة، وإذا كانت تحتاج إلى تجديد، ومَن منها لا يعمل بكفاءة، وذكرت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» على الفضائية الأولى، أن الجين المصري يتحمل أكثر ولديه مناعة.

«عبد الفتاح»: تطعيمات الصغر عامل لا يمكن إنكاره

ولتوضيح تحكم الجينات في الحماية من فيروس «كوفيد 19»، قال الدكتور أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة القاهرة، إن أفضلية الجين المصري يمكن أن ترجع إلى التطعيمات الكثيرة التي تؤخذ منذ الصغر مثل الثلاثي، وفيروس سي، والجدري، والسل، وغيرها من التطعيمات التي زادت من الأجسام المضادة التي تحمي من الفيروسات، لافتًا إلى أنها عامل لا يمكن إنكاره، إلا أنه لم يثبت في تقارير.

الإجراءات الاحترازية ودور الحكومة.. أهم عامل مواجهة كورونا

وأضاف «عبد الفتاح» لـ«الوطن»، أن الإجراءات الاحترازية هى العامل الأهم في التصدي لتفشي فيروس كورونا، وتشديد الحكومة عليها أثر بالإيجاب على تحجيمه، وتقليل أعداد الإصابات به، لافتًا إلى أن الحكومة أدت دورها بشكل جيد في إدارة أزمة كورونا، إلا أن الخطر ما زال متواجدا، بسبب أن الأعداد الحقيقية للمصابين أكثر من المسجلة والمعلنة، لأن أغلبهم لا يذهب إلى المستشفيات، ويكتفون بالعزل المنزلي بأنفسهم.

وأوضح رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة القاهرة، أن الجينات لا تتحكم في تفشي الفيروس بشكل كبير من عدمه، بل يتحكم في ذلك الطرق التي دخلت بها العدوى إلى البلاد، والأشخاص الحاملين للعدوى ودخلوا بها البلد، مستندًا على إيطاليا التي كان بها أعداد كبيرة من الصينيين، ما أدى إلى انتشار العدوى بشكل كبير هناك.

نظافة البيئة والتغذية السليمة.. عوامل تتحكم في تقوية المناعة

وذكر الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية، بكلية طب قصر العيني، أن ما يتحكم في تقوية المناعة نظافة البيئة والتغذية السليمة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن يمكن الجزم بأن الجين المصري أفضل من غيره، لأن ذلك لم يثبت علميا، كما أن الأعداد الحقيقية للمصابين والمتوفين بفيروس «كوفيد 19» أكثر من المسجلة والمعلنة.

«سلامة»: الجينات تتغير في حالة تعرضها للإشعاع فقط

وأشار «سلامة»، إلى أن هناك بعض الأشخاص عند إصابتهم بفيروس معين يؤثر عليهم، وآخرين لا يتأثرون به، وذلك نتيجة العوامل الوراثية المختلفة لدى كلا منهم، وهى التي تمهد للوقايا من الفيروسات، مضيفًا أن بعض الدراسات على الجينات الآن يمكن أن تحدد نوعية الأمراض التي قد تصيب الشخص، من خلال علاقة الجينات بالأمراض، لافتًا إلى أن الجين لدى الإنسان يمكن أن يتغير في حالة واحدة وهى تعرضه إلى الإشعاعات مثل ما حدث في اليابان سابقا.