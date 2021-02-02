«الصحة»: سوء استخدام المضادات الحيوية «هيسبب كارثة بعد نهاية كورونا»

أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العملية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن هناك حالة من سوء استخدام أدوية المضادات الحيوية، بدأت مع معرفة العلم وباء كورونا المستجد، محذرة الجميع من الأفراط في استخدمها، وكاشفة عن تخوفها من تكون مناعة ضدها بأجسام من يستخدموها بعد نهاية وباء كورونا.

وأضافت «العسال»، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومنى عبدالغني ومفيدة شيحة، بعد نهاية أزمة كورونا، سنجد الأجساد تكون لها مناعة ضد المضادات الحيوية، ولن نجد أي مضاد حيوي يمكنه التعامل مع أي مكروب يصيب هذه الحالات.

تكشف عن التحديثات بروتوكولات العلاج

وعن التحديثات التي طرأت على بروتوكول علاج كورونا، المحدد من وزارة الصحة، أشارت نائب رئيس اللجنة العملية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إلى أن علاج «الإنترفورن»، حذف من بروتوكول العلاج، بعدما كان اضيف خلال شهر مايو الماضي، بعدما لم يثبت كفاءة ولا فاعلية في علاج الحالات.

وأكملت، أما ما أضيف على بروتوكول العلاج، فهي مضادات الفيروسات، التي أثبت كفاءتها في التجارب التي أجريت، وبالأخص «الأيفر ميكتين» مضاد الطفيليات، وكذلك «الفافيبريفير»، كما أن «هيدروكيس كلوكرين» كان متواجد بالبرتوكول من البداية، ووجدنا أنه مناسب جدا للحالات البسيطة والمتوسطة، وتم تحديد «الرينتي ديفير» للحالات الشديدة.

تم تقنين استعمال مضادات التجلط

وواصلت، انه تم تقنين استعمال مضادات التجلط، وتم تحديد الحالات التي يجب أن يعطي لها مضادات للتجلط، لافتة أن الكوريتزون أيضا يستعمل بروتوكول العلاج، ولكن في الحالات الشديدة فقط.

وحذرت «العسال»، من استخدام الكورتيزون أيضا في مع حالات الإصابة البسيطة والمتوسطة، مؤكدة أن في تلك الحالة يقوم بتنشيط الفيروس في حسم الإنسان، كما أنه يسبب مشاكل بالضغط والسكر.