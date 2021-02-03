حظك اليوم الأربعاء 3-2-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يتميز بطيبة قلبه، كما أنه يحمل في داخله الكثير من الحنان والعطف على الآخرين، وتقدم «الوطن» توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج الحوت بحسب عبير فؤاد خبيرة الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات فتزدهر اليوم مواهبك الحسابية وقدرتك على التخطيط ويساعدك ذلك على اتخاذ قرارات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل العلاقات يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب وبمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحى، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.