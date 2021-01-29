حظك اليوم الجمعة 29-1-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج الحوت بشخصيتهم المحبة للخيال، حيث يخشى عليهم من الهروب من الواقع، خاصةً إن كانوا حزينين، حيث يغادرونه إلى عالم آخر من خيالهم، فيصدقونه، ويعيشون فيه بخيالهم الخصب، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمدك بالإصرار والحماس ويجعلك تتحرك كإعصار وتحرك كل ما هو ساكن.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تدفعك للتصرف بكياسة وتبدو يقظا وتلفت الأنظار بأسلوبك وحسن تصرفك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.