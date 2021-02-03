عاجل.. القبض على صاحب فيديو الدقيق السيئ بمخابز سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد القائم على تصوير مقطع فيديو «صاحب مخبز بلدي- مقيم بمحافظة أسيوط»، وباستهدافه وفحص الدقيق المتواجد بالمخبز ملكه، تبين صلاحيته للاستهلاك ومطابقته للمواصفات القياسية، بعد تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا مقطع فيديو لأحد المواطنين انتقد خلاله سوء حالة الدقيق بأحد المخابز بمحافظة أسيوط.

وباستكمال الفحص بمعرفة الجهات المعنية بأسيوط، تبين وجود نقص فى وزن رغيف الخبز، وتبين كيدية الشكوى وسعى المذكور على نشر المقطع المشار إليه، لتغيير استلام الحصة من أحد مستودعات الدقيق إلى مستودع آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.