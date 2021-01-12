حملات تموينية لضبط الأسواق.. وتحريز 2 طن «دقيق مغشوش»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1150 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (3,5 طن دواجن ومقطعات دواجن) يشتبه في عدم صلاحيتها بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.

كما تمّ ضبط (2,31 طن كبدة وأسماك ماكريل) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة (المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وجرى ضبط (طن مصنعات لحوم)غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية"بدون ترخيص")بمحافظة الإسكندرية.

وضبط كذلك (2,25 طن دقيق فاخر - نشا- عسل جلوكوز - مسلى – شيكولاتة –124 عبوة زيت طعام) دون مستندات مجهولة المصدر بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلويات دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وتمّ ضبط (قائد مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة) لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وقٌدرت بمبلغ 327902 جنيه .

كما ضبط (قائد مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة)، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار وقٌدرت بمبلغ (45793 جنيه).

وكذلك ضبط (4560 عبوة مستحضرات تجميل) غير صالحة للاستخدام الآدمي بحوزة (مالك مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل دون ترخيص) بمحافظة الغربية.

وتمّ ضبط (1,2 طن منظفات صناعية) غير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مصنع للمنظفات الصناعية دون ترخيص بمحافظة الغربية.