والي: رصدنا تعاون وثيق بين جماعات إرهابية وإجرامية في التمويل والحماية

قالت الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إنه أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، تم رصد تعاون وثيق بين الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة، سواء في التمويل أو في تبادل الحماية، حيث إن الجماعات الإرهابية تقوم بدخول القرى في بعض الأماكن حول العالم، ويتم إخلائها من المواطنين من خلال العمليات الإرهابية، حتى تخلي الطريق أمام جماعات الجريمة المنظمة للاستيلاء على ثرواتها.

الجماعات الإرهابية تمهد الطريق لـ«المجرمين» من خلال إخلاء القرى

وأضافت «والي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة «الحياة»، أن تم رصد ذلك في بعض الدول مثل موزنبيق، حيث إن بعض القرى بها مناجم مليئة بالزمرد والثروات الطبيعية، فتقوم جماعات الشباب الإرهابية بالدخول لهذه القرى، « أهالي القرى بيخافوا فيهربوا من القرى، فتأتي جماعات الجريمة المنظمة للاستيلاء على هذه الثروات»، موضحة أن هذا الأمر يحتاج إلى صحوة شديدة من الحكومات.

غادة والي تهنئ مصر على استضافتها المنتدى العربي الاستخباري

وشددت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، على ضرورة تبادل المعلومات العابرة للحدود للحد من هذه الظواهر، مهنئة مصر على استضافتها لمنتدى العربي الاستخباري كون تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات بين الدول أمر هام للغاية، موضحة أن يتم اتاحة البيانات للدول على ما يجرى حول الشواطئ والحدود، خاصة في الصومال ودول القرن الأفريقي، حيث إن هناك عصابات مسيطرة على مساحات شاسعة على هذه المناطق.

أفريقيا مصدر الإتجار بالبشر وتبعث بالشباب لجنوب أوروبا

وتابعت: «معظم شغلنا على منطقة الساحل والصحراء، وقارة أفريقيا ودول القرن الأفريقي، وأيضًا أمريكا اللاتينية، حيث إن أفريقيا تعد مصدر للإتجار بالبشر وتبعث بالشباب إلى جنوب أوروبا، وهناك تعاون وثيق بين أوروبا وأفريقيا حول هذا الشأن».