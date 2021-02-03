المؤلفة إنجي علاء: مسلسل «كوفيد 25» يحتاج إلى تحضيرات خاصة

أعلنت السيناريست إنجي علاء عن بدء تصوير مسلسل «كوفيد 25» وهو سيعرض على 15 حلقة رمضان 2021 وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته والتي ستتطلب وقتا ومجهودا مضاعفا وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.

وأكدت أنها قد أوشكت على الانتهاء من كتابة الحلقات، وأضافت أن قصة المسلسل من وحي خيالها وأنها تتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.

وتم تصوير المسلسل في ظل الإجراءات الاحترازية داخل اللوكشن حيث التزم الجميع بالتعقيم المستمر وارتداء الكمامات لجميع فريق العمل على أن يتم نزع الكمامة أمام الكاميرات.

المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وأيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

ونشر جمهور الفنان يوسف الشريف عبر السوشيال ميديا مجموعه بوسترات غير رسمية لأبطال العمل منهم بوستر جميع بين يوسف الشريف وأيتن، بطلي العمل وبوستر آخر ضم ميدو عادل وأيتن ويوسف وأحمد صلاح حسني وديانا هاشم.

واعتقد الجمهور في بداية إعلان مسلسل «كوفيد 25» أنه الجزء الثاني من مسلسل «النهاية» الذي عرض ليوسف الشريف رمضان الماضي ولكن المؤلفة إنجي علاء نفت ذلك، مؤكدة أن المسلسلين مختلفان تماما في قصتهم.

الجدير بالذكر أن آخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل «بلا دليل» بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض ومن قبله قصة مسلسل «لعبة إبليس» وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.