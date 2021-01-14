يوسف الشريف يحذر من شخص ينتحل اسمه ويتفق على أعمال فنية

حذّر الفنان يوسف الشريف عبر حسابه على «فيس بوك» من شخص ينتحل شخصيته ويتفق على أعمال فنيه خارج مصر باسمه.

وكتب الشريف قائلا: «مساء الخير عليكم عرفت مؤخراً إن فيه حد منتحل شخصيتي وبيتواصل مع نجوم وشخصيات تعمل بالوسط الفني في سوريا ولبنان (لهم كل الاحترام والتقدير) وبيطلب منهم مشاركتهم في فيلم من إنتاجه وعرفت برضو إن الحمدلله محدش فيهم صدقه».

وأضاف: «حبيت أوضح الآتي: 1- أنا مش بتواصل مع أي فنان واطلب منه مشاركتي في أي عمل أنا بعمله عشان دي مسؤولية شركة الإنتاج اللي أنا بتعامل معاها، 2- أنا مش ناوي الحقيقة أنتج أي عمل فني ولا عندي الإمكانية لده، 3- أرجو من الجميع التأكد من هوية الشخص المتصل، 4- أي حد يكلم أي فنان في مصر أو بره مصر ويقوله أنا يوسف الشريف وتعالى اعمل فيلم معايا يبقى نصاب.. وشكرا».

ولم تكن هذه المره الأولي التي يحذر فيها «الشريف» من حسابات مزيفة تنتحل شخصيته، فقد سبق وحذر يوسف الشريف من إنتشار تغريدات مفبركة منسوبة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال يوسف الشريف، فى تعليقه على صور التغريدات المفبركة، التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع «فيس بوك»: «تحذير هام.. قام بعض الأشخاص بتزوير الكثير من التويتات لإيهام البعض أنها تخصنى على تويتر والفيسبوك، وحيث إن ذلك يدخل لبسا على المتابعين وهو ما يسبب ضررًا بالغًا ويشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون، لذلك أطالب الجميع توخى الدقة والحذر وعدم نقل عبارات وجمل لا تخصنى وغير صادرة منى والرجوع دائمًا لصفحاتى الموثقة فقط لتسهيل الوصول إلى مرتكبى هذه الجرائم».

وعلى جانب آخر يشارك الفنان يوسف الشريف في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل "كوفيد 25"، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد جلال، وإنتاج شركة سينرجي.