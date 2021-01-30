قائمة أبطال مسلسل «كوفيد 25» لـ يوسف الشريف

انتهى المخرج أحمد نادر جلال، من اختيار القائمة الكاملة للأبطال المشاركين في مسلسل «كوفيد25»، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وعلمت «الوطن»، من مصادر مقربة من أبطال العمل أن القائمة النهائية للأبطال المشاركين في المسلسل جاءت كالتالي:

يوسف الشريف، أيتن عامر، إدوارد، ميدو عادل، ميرنا نور الدين، راندا البحيري، إيناس كامل، ديانا هشام، أحمد صلاح حسني، عبدالله حسن، أمير صلاح الدين وأحمد جمال.

مسلسل «كوفيد 25»، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

ومن المقرر أن ينطلق بداية التصوير فبراير المقبل، بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أثناء تصوير العمل.

وأعلنت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء، خلال بيان صحفي إنها تواصل كتابة حلقات مسلسل «كوفيد 25»، والتي أوشكت على الانتهاء منها، مؤكدة أن قصة المسلسل من وحي خيالها، وأن «كوفيد 25» ليس جزءًا ثانيًا من مسلسل «النهاية» مشيرة أن المسلسل من 15حلقة فقط وليس 30 كما كان يعتقد البعض.

وبمجرد إعلان يوسف الشريف عن مشاركته في رمضان بمسلسل «كوفيد 25»، بمشاركة الفنانة أيتن عامر، قام رواد السوشيال ميديا بتصميم بوسترات غير رسمية للعمل.

وشارك يوسف الشريف في السباق الرمضاني العام الماضي من خلال مسلسل «النهاية»، الذي يندرج تحت مسمى مسلسلات الخيال علمي، ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.

ودرات أحداث المسلسل حول قصة المهندس زين في العام 2120، الذي يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم وتحكم الشركات بمصير كوكب الأرض.

وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا، وطالب الجمهور «الشريف» بجزء ثان استكمالا للمسلسل الذي نجح بشكل غير متوقع لصناعه.