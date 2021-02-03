فنانون عن عملية حورية فرغلي بين القلق والتساؤلات: «لا نعلم عنها شيئا»

منذ سنوات تعيش أياما صعبة، تلاحقها أزمات لا تتوقف، وتشعر وحدها بآلام لا يعينها عليها أحد، إذ تواجه الفنانة حورية فرغلي، سنوات من العذاب بعد تغير شكلها، ومعاناة حقيقية نتيجة ذلك، من تعرضها للتنمر، بجانب ما عاصرته من مشاكل صحية، بعد إجراء العديد من عمليات التجميل بسبب كسر أنفها.

خلال الساعات الماضية خضعت الفنانة حورية فرغلي، لعملية جراحية دقيقة في أمريكا، كما نشر حساب منسوب لها عبر «فيس بوك»، لتأتي العديد من عبارات الدعم من قبل الجمهور كعادته في كل أزمة أو تصريح للفنانة تعبر فيه عن حزنها أو استيائها من شيء معين مثلما حدث منذ عدة أسابيع.

تصدرت حورية مواقع البحث على جوجل وعناوين الأخبار تزامنا مع بدء عمليتها لجراحية يطلب الكثيرون لها الدعاء، وهو ما فعله بعض نجوم الفن دعما للفنانة.

رانيا محمود ياسين قلقة بشأن حورية فرغلي

عبَّرت الفنانة رانيا محمود ياسين عن قلقها على حورية، لافتة إلى أن آخر مرة تواصلت فيها مع الفنانة حورية فرغلي، قبل يومين من سفرها.

وقالت رانيا في مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، إن حورية تخضع لعملية خطيرة حاليًا، لمدة 9 ساعات، مشيرة إلى أنها لا تعلم عنها في الوقت الحالي شيئًا وهو ما يثير قلقها، ولكنها تنتظر أن تطمئن عليها من أحد أفراد أسرتها.

وأشارت رانيا إلى أن حورية أخبرتها أنها ستتحدث إليها بمجرد استرداد عافيتها لأنها ستبقى في المستشفى لمدة أسبوعين متواصلين، مؤكدة أنها بمجرد اطمئنانها عليها ستطمئن الجمهور من خلال السوشيال ميديا.

وصباح أمس، طالبت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها ومتابعيها، بالدعاء للفنانة حيث نشرت صورة لحورية عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، وعلّقت: «يا رب يشفيكي ويعافيكي يا أحلى أخت وصديقة.. يا رب يا حورية يا حبيتي ترجعي بألف سلامة وتحققي كل نفسك فيه وأنتِ بصحة وعافية، وربنا يقومك بالسلامة إن شاء الله».

وأضافت: «برجاء الدعاء لحورية..دعواتكم لها بالشفاء العاجل والصحة والعافية وترجع بألف سلامة».

رانيا فريد شوقي تدعي لحورية فرغلي

وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي، في تدوينة لها عبر «إنستجرام»: «ربنا يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة يا رب».

منة بدر

وطلبت الفنانة منة بدر تيسير، من جمهورها الدعاء لحورية فرغلي، حتى تخرج من غرفة العمليات بخير وسلام، وكتبت «والنبي يا جماعة كلنا ندعي لحورية فرغلي هي بتعمل العلمية دلوقتي ندعلنا كلنا تقوم بالسلامة بإذن الله».

مؤلف فيلم «براءة ريا وسكينة» يرفض التخلي عن حورية

نفى السيناريست أحمد عاشور مؤلف فيلم «براءة ريا وسكينة» ما تردد عن البحث عن بديل للفنانة حورية فرغلي بعد سفر حورية لأمريكا لإجراء عملية جراحية.

وقال أحمد عاشور إن الاستغناء عن حورية فرغلي غير مطروح أساسا وهو يرى أنه لا توجد فنانة في مصر تستطيع أداء دور «سكينة» في الفيلم غير حورية فرغلي ولن يوافق أو يرضى بغيرها في الدور وفق قوله.

يذكر أن العملية الجراحية التي خضعت لها حورية فرغلي تستغرق ما يقرب من 9 ساعات كاملة، على أن يستقطع الطبيب بعض العظام من قفص حورية فرغلي الصدري ليزرعها في أنفها، خاصة أنها تعاني من عدم وجود عظام في الأنف.