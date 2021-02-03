أبرز الظواهر الجوية التي تبدأ اليوم.. أمطار رعدية ودرجة حرارة سالب 20

بدءا من اليوم يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد حالة من عدم استقرار الطقس تكون ذروتها يومي الخميس والجمعة حيث تشهد معظم المناطق سقوط أمطار.

وأضافت الهيئة اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع يوم الأربعاء لتسجل 26 على القاهرة، لكن بداية من يومي الخميس تنخفض بشكل كبير بمعدل يتراوح بين 5 و6 درجات على أغلب الأنحاء.

وفي السطور التالية نعرض أبرز تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية التي تنبأ بها خبراء الطقس:

حالة الطقس وتقلبات الجو

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات جوية خلال الـ72 المقبلة، متوقعا خلال مداخلة تلفزيونية، وجود نشاط رياح يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة بالإضافة إلى سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أغلب محافظات ومدن الجمهورية، متابعا «أن الأمطار تكون رعدية وقد تصل إلى حد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر».

وأوضح أن هناك نشاطا لرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

وتوقع شاهين، وجود منخفض جوي يأتي مصحوبا برياح شديدة البرودة قادم من طبقات الجو العليا والمنطقة القطبية وتصل درجة الحرارة فيها إلى سالب 20 درجة وفق قوله.

وفي ذات الصدد، كشفت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، إنه بداية من اليوم الأربعاء سيبدأ هطول الأمطار على بعض محافظات الجمهورية وتبدأ في السواحل الغربية والسلوم وتكون أمطار رعدية.

وتابعت أن سقوط الأمطار على غرب البلاد سيبدأ من الغد وتمتد لمحافظة الإسكندرية ليلا، وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ستشهد أمطار رعدية، كما أن طابا و سيناء ستشهد أمطار غزيرة ورعدية، لافتة إلى أن الأمطار ستهطل في كل محافظات مصر بداية من ليل الخميس وحتى الجمعة.