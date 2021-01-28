«تنبؤ الري» عن حالة الطقس: أمطار تصل إلى محافظات الوجه البحري

كشف تقرير صادر عن مركز التنبؤ بفيضان النيل، عن حالة الطقس خلال الثلاث أيام المقبلة، وفقا لنتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية.

وذكر التقرير أنه من المتوقع، اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية مطروح وسيدي براني وهضبة السلوم وتقل شدتها على باقي السواحل الشمالية، الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وسيناء.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بداية من مطروح وحتى سيناء ومحافظات الوجة البحري الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية، يوم غد الجمعة.

وأعلنت مصلحة الري التابعة لوزارة الري أن مناسيب المياه في الترع والرياحات والقناطر في محافظة الدقهلية «آمنة»، وذلك بعد سقوط أمطار غزيرة الفترة الماضية.

«الري» تعلن حالة الطوارئ منذ بداية الشتاء

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الطوارئ منذ بداية فصل الشتاء بين قطاعات ومصالح الوزارة، لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم السيول الحالي، وجرى تكليف رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وتنفذ مصلحة الميكانيكا والكهرباء برنامجا بتخفيض مناسيب المصارف الزراعية من خلال تشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف لأقل منسوب ممكن، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، مع استمرار المرور والمتابعة الدورية على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم النقاط الضعيفة على المصارف.

وأكد تقرير لوزارة الري أن منشآت الحماية من مخاطر السيول والتي نفذتها وزارة الري في البحر الأحمر وسيناء، قد ساهمت في حماية المدن والطرق من أخطار السيول بصورة كبيرة، وبلغ إجمالي كميات المياه التي جرى حصادها أمام مختلف السدود وفي البحيرات في مناطق نويبع وطابا وأبورديس ودهب وسانت كاترين وطور سيناء، في الموجه الأولى منذ بدء موسم السيول أكثر من 20 مليون متر مكعب وشملت جبال البحر الأحمر.

وأوضح التقرير أنّ مشروعات حماية مدينة نويبع ساهمت في حماية الاستثمارات المختلفة في المدينة، من خلال الاستفادة من 3 بحيرات و4 سدود بكميات بلغت 7 ملايين و520 ألف متر مكعب من المياه، وتوزعت باقي كميات المياه البالغة 707 آلاف متر مكعب من المياه على السدود والبحيرات في طابا وأبورديس والطور وسانت كاترين.