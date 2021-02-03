10 معلومات عن أكبر جامع تبرعات بالعالم بعد وفاته بكورونا: عمره 100 عام

أعلنت أسرة السير توم مور وفاته عن عمر ناهز 100 عام، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بعد حياة حافلة شارك خلالها في أعمال خيرية عظيمة، وشارك أيضًا خلال الحرب العالمية الثانية.

وقدمت ملكة بريطانيا إليزابث الثالثة برقية عزاء في السير توم مور لجهوده الخيرية واعتباره أيقونة من أيقونات الخير في بريطانيا، بحسب وسائل إعلام عالمية.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن السير توم مور في النقاط التالية:

- ولد في 30 أبريل 1920.

- شارك في الحرب العالمية الثانية.

- أصيب بالسرطان وتغلب عليه رغم كبر سنه.

- في عيد ميلاده الـ99 قرر المشاركة في حملة لجمع التبرعات لدعم الطواقم الطبية الذين شاركوا في علاجه من مرض السرطان عن طريق أن يقوم بـ100 لفة في حديقته بمساعدة ابنته من أجل جمع تبرع 1000 جنيه استرليني فقط لأحد الجمعيات الخيرية.

- صباح يوم عيد ميلاده الـ100 تمكنت الجمعية من جمع 32.7 مليون جنيه استرليني ما يعادل قرابة 700 مليون جنيه مصري.

- نال بعد ذلك شهرة واسعة وتم تعيينه برتبة فخرية في الجيش بسبب مجهوداته.

- سجل أسمه في موسوعة جينيس كأكبر جامع للتبرعات في العالم.

- حصل على لقب فارس من ملكة انجلترا بسبب جهوده في جمع التبرعات.

- توفي في مستشفى بيدفورد يوم الثلاثاء، بعدما عاد إليها للعلاج من الالتهاب الرئوي لبعض الوقت متأثرًا بفيروس كورونا عن عمر يجاوز الـ101 عام.

- نعته الملكة في برقية عزاء رسمية كما نعاه رئيس الوزراء البريطاني.