غلق مركز لتنمية مهارات الأطفال بالإسماعيلية.. خالف إجراءات الوقاية

شن حي ثالث الإسماعيلية، حملة تفتيشية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن غلق مركزا لتنمية قدرات الأطفال بدائرة الحي، لعمله دون ترخيص من الجهات المختصة.

وأكد بيان رسمي للحي، اليوم، إن الحملة أغلقت مركزا لتنمية قدرات الأطفال بمنطقه أرض المزادات، لعدم وجود ترخيص ومخالفته الإجراءات الوقائية في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

من جهة أخرى، قرر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، استبعاد مدير مدرسة ومدرس لغة عربية بسبب تنظيم مجموعات تقوية للطلاب داخل إحدى المدارس، وقال عجلان إنه أصدر تنبيه علي جميع مديري المدارس بعدم تواجد مجموعات التقوية بالمدرسة وعدم مخالفة قرار وزير التربية والتعليم بوقف جميع الأنشطة بالمدارس.

وقال «عجلان» إن الجولات مستمرة يوميا للتأكد من انضباط المدارس وتنفيذ القرارات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 719 لسنة 2020 وتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بشأن تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأضاف أن المديرية شنت حملات على مدارس الإسراء والمعراج الإعدادية بنات والفاروق عمر الإعدادية بنين و25 يناير الإعدادية بنين والمعمارية الثانوية الصناعية الفنية والدوحة الابتدائية والأمل لضعفاء السمع و24 أكتوبر الرسمية الإعدادية للغات و24 أكتوبر الرسمية الابتدائية لغات خلال الفترة الصباحية.

وكانت مديرية التربية والتعليم، أحالت مدير مدرسة ومدرس رياضيات للتحقيق في واقعة وجود طلاب في مجموعة تقوية داخل إحدى المدارس التابعة لإدارة القصاصين التعليمية.

وقرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم استبعاد مدير مدرسة أحمد عرابي الإبتدائية من منصبه لحين انتهاء التحقيقات لمخالفتهم قرار إيقاف جميع مجموعات التقوية بالمدارس تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا.