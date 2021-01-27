فض 26 سوقا شعبيا وإغلاق 13 سنتر دروس خصوصية بقنا

شنت الوحدات المحلية بقري ومراكز محافظة قنا، بالتعاون مع مديرية الأمن منذ منتصف الشهر الحالي، حملات موسعة على مراكز المحافظة، تمكنت خلالها من ضبط عدة مخالفات.

وأعلن أشرف الداودي، محافظ قنا، تحرير 464 محضرا ضد مواطنين، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الغرامة الفورية عليهم، بالإضافة إلى فض 26 سوقا على مستوى المراكز والمدن، لعدم الالتزام بالإجراءات، بجانب فض 8 سرادقات لتجمعات أفراح وعزائم، لإقامتها في أماكن مغلقة، وغلق 13 سنتر دروس لمخالفتها القرارات.

جاء ذلك خلال الحملات المكثفة التي شنتها الوحدات المحلية، بالتعاون مع مديرية الأمن بالمحافظة، منذ منتصف شهر يناير الجاري.

وشدد محافظ قنا على ضرورة المتابعة المستمرة، لتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة، ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات وقاعات الأفراح، مع التشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مع مواصلة المتابعة الميدانية، والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وناشد «الداودي» المواطنين ضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء، التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، منوها إلى تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.