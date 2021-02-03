الصين تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا بينها 15 حالة محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 25 إصابة جديدة بينها 15 حالة بعدوى محلية، بواقع 8 حالات في مقاطعة جيلين، و6 حالات في مقاطعة هيلونغجيانغ، وحالة واحدة في مقاطعة خبي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89619 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصًا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ10 سُجلت بواقع 4 حالات في شنجهاي، وحالتين في كل من مقاطعتي قوانغدونغ وسيتشوان، وحالة واحدة في كل من مقاطعتي جيانغسو وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4745 حالة غادر منها 4433 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 91 شخصًا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 83467 شخصا، وأن 36360 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إلى أنه تم أمس تسجيل 12 حالة جديدة بدون أعراض بينها 7 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 829 حالة منها 279 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10511 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 184 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 47 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 915 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 8 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 9549 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 832 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.