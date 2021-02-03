أول صور لطرح «سجائر التبغ المسخن» في الأسواق

طرحت إحدى الشركات العالمية منتجات التبغ المسخن في السوق المصرية، قبل أيام، طرحاً خاصاً لكبار التجار، بعدما كثّفت الشركة تحركاتها من أجل الإسراع في الطرح، بعد إعلانها في ديسمبر الماضي أنها ستطرح المنتج خلال الربع الأول من 2021.

وأكد مسئول بالشركة «أنها ستلتزم باللوائح والقوانين المنظمة للعمل في الأسواق التي تعمل بها، بما في ذلك السوق المصري، مضيفا «سنقوم بطرح منتج التبغ المسخن (جلو) بالصور التحذيرية المصورة بنسبة 50% من حجم العلبة، طبقاً لقرارات وزارة الصحة الصادرة في هذا الشأن».

طرح خاص للصنف الجديد لدى كبار التجار

وحصلت «الوطن»، على أول صور للمنتج الجديد من سجائر التبغ المسخن، فيما أشار أحد المصدرين إلى أن الشركة التي كان لها السبق بطرح أول منتج تبغ مسخن في الأسواق المصرية تحت اسم «جلو»، التزمت ورضخت لتعليمات وزارة الصحة بطباعة الصورة التحذيرية على علبها، باعتبار أن الأمر سوف ينطبق على كافة الشركات العاملة في السوق، والتي ستطرح المنتج ذاته.

الشركات تقول إنه أقل ضرراً بنسبة 95% من السجائر التقليدية

والتبغ المسخن عبارة عن جهاز لتسخين التبغ مزود بتقنية تسخين جديدة للفائف التبغ، دون إشعال ولا رماد، وبرائحة أقل من السجائر التقليدية، وتقول الشركات المروجة للمنتج إنه قد يكون أقل ضررا من التدخين التقليدي بنسبة 95%.

وكانت «الوطن»، انفردت بنشر تفاصيل أول طرح لمنتجات التبغ المسخن في الأسواق من جانب شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر.

وفي الماضي، واجهت شركات السجائر الأجنبية تواجه عراقيل في إدخال هذا المنتج إلى السوق المصرية، نظرا لعدم وجود مواصفة، لكن تم إقرار مواصفة منذ العام 2018 وتم الحصول على الموافقات الخاصة من وزارة الصحة.