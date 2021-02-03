العثور على «قدم آدمية» ملقاة في شارع بمدينة الشروق

تكثف مباحث مدينة الشروق تحرياتها لكشف لغز العثور على قد آدمية ملقاة في أحد شوارع المدينة، فيما نُقلت «القدم» إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت تكليف المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات، أن شرطة النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور علي قدم آدمية في أحد شوارع مدينة الشروق، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين العثور على قدم آدمية ملفوف جزء منها بـ«شاش»، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وأضافت التحريات، أنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان العثور عليها، تمهيدًا لتفريغها لمعرفة الشخص الذي ألقي بها في مكان العثور عليها.

وقال مصدر أمني، إنه من المرجح أن تكون القدم الآدمية خاصة بعملية بتر لشخص مريض، لكنها تُعامل معامله الجثة في إجراءات دفنها، حيث يتم إبلاغ النيابة العامة للحصول على تصريح دفن، ثم يتم تغسيلها وتكفينها والذهاب إلى المقابر لدفنها، ومن الممكن أن يكون صاحبها قد فضّل أن يختصر كل تلك الخطوات بإلقائها في الشارع.

وأضاف المصدرأن الاحتمال الثاني والضعيف يتمثل في أن يكون العثور علي تلك القدم الآدمية خلفها شبهه جنائية، مثل عمليه قتل وتقطيع للجثة، وأن الجاني قام بإلقائها في عده أماكن متفرقة لتضليل رجال المباحث.

وأوضح المصدر، أن فريق البحث يعمل على كل الاحتمالات، ويقوم بفحص بلاغات التغيب في محافظة القاهرة، إلي أن يتم الانتهاء من تفريغ كاميرات المراقبة وفحصها، في محاولة للوصول للشخص الذي ألقى هذه القدم.

وأشار المصدر إلى أنه جار استدعاء المُبلغ عن تلك القدم الآدمية لسماع أقواله، وسماع أقوال عدد من شهود الواقعة.