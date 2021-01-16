العثور علي جثة فتاة بسوق مهجور في طلخا: ماتت في صمت

عثرت إحدى السيدات على جثة فتاة في سوق مهجور مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية اليوم، وأبلغت الشرطة التي قررت نقل الجثة إلى مستشفى طلخا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من بائعة جائلة إلى مأمور مركز شرطة طلخا، بالعثور على جثة فتاة في سوق طلخا المهجور بالقرب من محطة السكة الحديد.

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وانتقل إلى مكان العثور على الجثة، مأمور ومباحث المركز، وبالفحص تبين أنها لفتاة تدعي «بسنت ح. أ»، في بداية العقد الثالث من عمرها، وأنها كانت تتخذ من كشك في السوق المهجور مأوى لها.

وتبين من المعاينة عدم وجود أي أثر للاعتداء على الجثة، وبإخطار النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وأكد شهود العيان، أن جثة الفتاة تم العثور عليها في أحد الأكشاك الواقعة على ترعة طلخا، بسوق تم إنشائه للخضار والفاكهة، إلا أن الباعة هجروه، وذلك بالقرب من محطة السكة الحديد الرئيسية بالمدينة، وأن الفتاة كان تعيش في هذا المكان بمفردها، حيث وجدوا بالمكان بطانية مفروشة علي الأرض، يبدو أن المتوفاة كان تنام عليها، ولا يوجد أي أثار عنف بالمكان. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى، تعرفت أسرة شاب على متعلقاته بعد العثور على رفاته وهيكله العظمي في مصنع مهجور بمدينة المطرية، بعد أن عثر أطفال المنطقة على عظام آدمية وأخطروا أسرهم الذين أبلغوا الشرطة.

وتعرفت أسرة الشاب المتغيب منذ ما يقرب من 4 سنوات عليه من ملابسه ومفاتيحه وتليفون محمول كان يحمله معه، وأمرت النيابة العامة بإجراء تحاليل البصمة الوراثية «DNA» لوالد الشاب ومضاهاتها بتحاليل العظام التي تم العثور عليها.