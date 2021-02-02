«التضامن»: القاهرة وسوهاج الأعلى في تعاطي المخدرات

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنَّ محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، أعلى المحافظات في الطلب على العلاج، مشيرا إلى أنَّ أكثر المحافظات تعاطيًا للمخدرات وفق بيانات الخط الساخن سوهاج والقاهرة.

الحرفيون والسائقون من أعلى الفئات تعاطيًا للمواد المخدرة

وأكّد «عثمان»، لـ«الوطن»، أنَّ أعلى الفئات تعاطيا للمواد المخدرة هم الحرفيين والسائقين المهنييين، مشيرًا إلى أنَّ هناك حملات مكثفة مع الإدارة العامة للمرور على الطرق السريعة للكشف على السائقين المهنين، لافتًا إلى أنَّ الحشيش يليه الترامادول أكثر المواد المخدرة التي يتعاطاها سائقي الحافلات.

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنَّ هناك 26 مركزًا لعلاج الإدمان تابعين للصندوق، على مستوى 17 محافظة، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ مدّ خدمة الخط الساخن لسوهاج في نهاية شهر مارس، بالتعاون مع وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنَّه خلال الفترة المقبلة، سيتمّ توقيع بروتوكول مع كلية الطب بجامعة جنوب الوادي لإنشاء أول مركز علاجي في قنا، إلى جانب افتتاح مركز علاجي جديد في محافظة دمياط.

وأشار إلى أنَّ الخطة خلال الـ3 سنوات المقبلة هي تغطية كل محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنَّ الفترة المقبلة، سيفتتح الرئيسي 3 مراكز جديدة مركز في مطروح، ومركز بالبحر الأحمر، وآخر في بورسعيد.

تكليفات رئاسية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

ولفت إلى أنَّ هناك تكليفات رئاسية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطوّرة، لافتة إلى أنَّه تمّ البدء بحي الأسمرات، ثم المحروسة، للحديث معهم عن خدمات الوقاية واكتشاف التعاطي، وتمّ إنشاء عيادة متخصصة بها طبيب وأخصائى نفسي، لافتًا إلى أنَّه خلال 3 أشهر تمّ استقبال 350 مريض إدمان، داخل عيادة الأسمرات، مما يؤكّد على التفاعل مع العيادة.

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنَّ هناك توجه بتعميم البرنامج على أكثر من منطقة، عيادات الإدمان تقدم خدمات المشورة والإحالة للمستشفيات والدعم النفسي لمرضى الإدمان.