مصر تقدم نموذجا ملهما في دعم ذوي الهمم (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «مصر تقدم نموذجا ملهما في دعم ذوي الهمم»، إذ تولي الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بدعم ذوي الهمم، ما تمثل في إصدار مجلس النواب قانونا يوفر لهم الحماية وفرص العمل بعد تفعيل نسبة الـ5% في جميع المصالح الحكومية والخاصة.

5213 معينا بالقطاع الخاص في 2019

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المعينين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين جرى تعيينهم في القطاع الخاص 5213 شخصا خلال 2019، وبلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر 10.6% من تعداد السكان حتى ديسمبر من عام 2020، وفقا لبيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

تخفيض ساعات العمل

وينص القانون على تخفيض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخصا معاقا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، ويفرض القانون عقوبات على الشركات والمصالح التي لا تلتزم بنسبة ذوي الهمم بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه.

غرامة شهرية

كما ألزم القانون صاحب العمل أو المسؤول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص المرشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ إثبات الجريمة لمدة لا تتجاوز سنة.