التفاصيل الكاملة لسجن عامل اغتصب طفلة زوجته بالغردقة

لعب الشيطان برأسه في غياب زوجته، صور له طفلتها التي لم تبلغ من العمر 13 عامًا على أنها إمرأة فاتنة مكتملة الأنوثة، حرضته نفسه المريضة على اغتصاب الطفلة.. قيد حركتها وجردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيا داخل غرفتها، لتكتشف الأم الواقعة لاحقا وتتقدم ببلاغ لقسم شرطة ثان الغردقة، و تتمكن قوة من المباحث من إلقاء القبض عليه وإحالته للمحاكمة بعد تحقيقات النيابة، لتقضي المحكمة بسجنه 25 عاما.

تعود الواقعة إلى شهر مارس من العام الماضي، عندما تلقى العميد عادل حفني، مأمور قسم شرطة ثان الغردقة بلاغا من ربة منزل بقيام زوجها «ج. م»، عامل، بالتعدي الجنسي واغتصاب طفلتها البالغة من العمر 13 عامًا بعد قيامه بتقييد حركتها داخل غرفتها مستغلا عدم وجود والدتها وجردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيا.

وتمكنت قوة من مباحث القسم برئاسة الرائد مصطفي حلمي معاون مباحث قسم ثان الغردقة من إلقاء القبض على المتهم والتحقيق معه في الواقعة، وأسفرت التحقيقات التي أشرف عليها المقدم إسلام مقبل، رئيس مباحث القسم صحة الواقعة وتمت إحالة المتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات والتي قررت حبسه وتقديمه للمحاكمة.

وأكد تقرير الطب الشرعي حدوث الواقعة بعد تحليل السائل المنوي وdna للمتهم، و قرر المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الأحمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة اغتصاب طفلة.

وقضت محكمة جنايات البحر الأحمر الحكم بالسجن المؤبد 25 عامًا بحق المتهم «ج.ع»في واقعة اتهامه باغتصاب طفلة زوجته أثناء تواجدها معهما بالمنزل بمنطقة الملاحة بمدينة الغردقة.