«كوليرز»: إشغالات الفنادق في مصر ستصل 88% خلال 2021

قال تقرير مؤسسة «كوليرز إنترناشونال» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه من المنتظر أن تقفز معدلات الإشغال بالفنادق المصرية خلال العام الجاري، مع انتشار برامج التطعيم ضد «كوفيد- 19» عالمياً، وهو ما من شأنه تحفيز السفر والسياحة الدولية مجدداً.

ولفت التقرير إلى استعدادات الغردقة وشرم الشيخ لتكونان أكبر المستفيدين من الانتعاش المنتظر، إذ يتوقع ارتفاع الإشغال بهما بمعدل 88% و78% على الترتيب خلال 2021.

أكبر نسبة إشغال ستكون في الإسكندرية

وبحسب «كوليرز» ستشهد الإسكندرية أكبر نسبة إشغال بين المدن المصرية خلال 2021 لتصل إلى 62%، في حين سترتفع في القاهرة بمعدل 53% لتبلغ نسبة الإشغال 43% في 2021.

تراجع إشغالات الفنادق 60% العام الماضي

وتراجعت إشغالات الفنادق المصرية بنحو 60% في 2020 بمتوسط 30%، وفقا لتقرير المؤسسة العالمية، وفي مصر كان التراجع الأكبر لإشغالات الفنادق بالقاهرة، حيث تراجع الإشغال بمعدل 65% على أساس سنوي خلال 2020، بمتوسط بلغ 27% على مدار العام، وتدهورت الإشغالات بصورة أكبر في الغردقة وشرم الشيخ حيث أنهت فنادقها العام بمعدل إشغال بلغ 24% و23% على الترتيب، أما الإسكندرية فكانت أقل تضررا، إذ بلغ متوسط الإشغال 45% خلال العام الماضي، بتراجع 44% على أساس سنوي.

انتعاش حركة السياحة الداخلية

وسبق أن أطلقت وزارة السياحة مبادرة «شتي في مصر» قبل أسابيع، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن تسهم في إنعاش حركة السياحة الداخلية، متضمنةً اشتراك أكثر من 50 فندقا بالغردقة ومرسى علم بالمبادرة وبالأسعار التي حددتها وزارة السياحة والآثار، والتي تقل 40% عن الأسعار التي تباع بها الغرف خلال الأيام العادية.