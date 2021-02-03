هل تشهد البلاد «عاصفة التنين» خلال الأيام المقبلة؟.. «الأرصاد» تجيب

نفى الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تردد عن حلول «عاصفة التنين» على البلاد خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت والإعلامية نانسي مجدي في برنامج «القاهرة اليوم» المذاع عبر فضائية «أوربت» أن البلاد مقبلة على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ولكنها لن تصل لحد العاصفة التي حدثت في شهر مارس العام الماضي.

وأشار إلى أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا أخبارا مغلوطة عن هذه الموجة وهولوا منها، مؤكدًا أن حالة الطقس على القاهرة اليوم الأربعاء ستكون جيدة وستشهد درجات حرارة مرتفعة وأن حالة عدم الاستقرار ستكون على السواحل الشمالية والسلوم والإسكندرية وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، لافتًا إلى أن الأمطار في هذه المناطق ستصل لحد السيول.

وأوضح شاهين أن يوم الخميس سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة في القاهرة وستقل فترات سطوع الشمس وستزاد السحب المنخفضة والمتوسطة، متوقعًا سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة يومي الخميس والجمعة وستكون رعدية أحيانًا.

الأرصاد: حالة عدم الاستقرار تشمل الوجه البحري كله

أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة من عدم الاستقرار بالجو تتسبب في أمطار رعدية وبرق، تضرب البلاد بداية من الغد الأربعاء، وتستمر حتى يوم الجمعة.

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن السواحل الغربية للبلاد تشهد أمطارا من متوسطة لغزيرة، اليوم الأربعاء، تبدأ بالسلوم ومطروح خلال نهار اليوم، وفي الليل، تشهد الإسكندرية أمطارا متوسطة.

وألمحت إلى أن محافظات الصعيد لن تشهد أمطارا الأربعاء، بعكس سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، هذه المناطق تشهد أمطارا من متوسطة إلى غزيرة ورعدية، منبهة أن الأمر قد يصل إلى حد السيول بسبب الطبيعة الجغرافية لتلك المناطق، وتشمل (دهب ونويبع وشرم الشيخ وطابا) وغيرهم من تلك المناطق.

نصائح بتأجيل المشاوير يومي الخميس والجمعة

وصرحت بأن كميات الأمطار، تزداد يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن تشمل السواحل الشمالية للبلاد كلها، وكذلك محافظات الوجه البحري أجمع، بالإضافة إلى القاهرة وشمال الصعيد، لافتة إلى أن مصر كلها ستشهد أمطارا يومي الخميس والجمعة، ويصاحب ذلك نشاطا للرياح.

ونصحت «شاكر»، المواطنين بضرورة تأجيل السفر على الطرق خلال الأيام المقبلة، وبالأخص الطرق المؤدية لمدن ومحافظات سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لأن الأمطار بتلك المناطق قد تصل إلى حد السيول، ولهذا «يفضل لو معندناش حاجة ضرورية للسفر لتلك المناطق»، نؤجل ذلك حتى تستقر الأمور.