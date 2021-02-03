حريق الدائري.. تحركات لحسم مصير «برج الأحلام» والعقارات المجاورة: الإزالة مطروحة

قال مصدر بديوان عام محافظة الجيزة، إن اللجنة التي جرى تشكيلها لمعاينة عقار «حريق الدائري» المعروف إعلاميا بـ«برج الأحلام» في حي الهرم، تضم مهندسين من المحافظة، ومتخصصين في جهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، ستحدد مصير العقار بعد إجراء المعاينة اللازمة، وتقديم تقريرا شاملا عن حالة المبنى الإنشائية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

التقرير يشمل العقارات الملاصقه للمبني

أضاف المصدر، أنه حال صدور قرار من اللجنة المكلفة بإزالة عقار الدائري المحترق، ستتم الإزالة وفقا للقواعد المتبعة في تلك الحالات على أيدي متخصصين، للحفاظ على سلامة العقارات المجاورة، لافتا إلى أن اللجنة ستعد أيضا، تقريرا عن حالة العقارات الملاصقة للمبنى المحترق، والتي تم إخلائها حفاظا على حياة الناس.

التحقيق مع مسئولي كرداسة لبناء عقار دون ترخيص

أشار المصدر، إلى التحقيق مع المسئولين بمركز ومدينة كرداسة بشأن عدم اتخاذ إجراء حيال بناء عقار بدون ترخيص، والتقاعس عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بوقف أعمال البناء، وعدم تحرير محاضر للمخالفات لكل دور مخالف من هذا العقار الذي تم بنائه خارج الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية.

رفض طلب التصالح لمخالفات المبني

أوضح المصدر، أن صاحب العقار اشترى قطعة الأرض المُقام عليها المبنى خارج الحيز العمراني المعتمد في عام 2013، وقام بالبناء عليها دون ترخيص، وأنشأ بها مخزن للأحذية، وزاول نشاطه أيضا بالمخزن دون ترخيص، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، والوقاية من المخاطر الكيميائية بالمخزن، رغم علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية، لافتا إلى أن صاحب العقار تقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، لكن رُفض طلبه.