عاجل.. الجيزة: لجنة لمعاينة عقار الهرم المحترق لبحث إزالته

قال مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة إنه تم تشكيل لجنة لمعاينة العقار الذي نشب به حريق بمخزن أحذية بجوار حي الهرم عقب إخماد الحريق على الطبيعة تضم مهندسين من إدارة إسكان المحافظة، إضافة إلى أساتذة متخصصين من كلية الهندسة لبيان مدى تأثر العقار بشكل كلي «أعمدة وحوائط» بالنيران ودرجات الحرارة، خاصة أنه سمع أصوات «طرقعة» في الأساسات أثناء محاولات قوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف أثناء اشتعال الحريق.

سقوط أجزاء من العقار المحترق

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن أجزاء من العقار المحترق سقطت بسبب تآكل النيران الشديدة في الأساسات، إضافة إلى انهيار قطع من أسقف الأدوار السفلية، لافتا إلى أن قرار إزالة العقار سيكون بيد اللجنة التي تم تشكيلها لمعاينة العقار.

%80 من العقار خالٍ من السكان

وأكد المصدر أن العقار الذي نشب به الحريق يحتوي على 4 شقق بالدور الواحد أي ما يقرب من 36 شقة بخلاف المخزن والمحلات المتواجدة بالدور الأرضي، لافتا إلى أن 80% من الوحدات السكنية بالعقار وغير مؤهولة بالسكان سوى من 6 إلى 9 وحدات فقط قاطنين بالعقار المحترق.

متابعة مع الأجهزة المعنية على مدار اليوم

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة كرداسة وإدارة المتابعة بالمحافظة بالتواجد الدائم على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والمراجعة للعقارات المحيطة وكذا تأمين حركة السير على الطريق الدائرى.

إخلال العقارات الملاصقة للمحترق

وأشار المصدر إلى قيام أجهزة المحافظة بالتنسيق مع قوات الشرطة أخلت 3 عقارات ملاصقة للعقار الذي تجددت فيه النيران بمخزن كاوتش بجوار حي الهرم حفاظا على حياة السكان، لافتا إلى أن المخزن الذي اشتعل به النيران كان بداخله مواد كيميائية سريعة الاشتعال، ما أدى إلى تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأن درجات الحرارة الناتجة عن الحريق أثرت على الأعمدة الخرسانية الموجود به المخزن.

15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق

وكثفت قوات الحماية المدنية من تواجدها ودفعت بـ15 سيارة إطفاء و5 خزانات مياه، لافتًا إلى أن القوات تواصل محاصرة النيران في المخزن البالغ مساحته 1000 متر في منطقة المطبعة بفيصل.

العقار تابع لمركز ومدينة كرداسة

وكان اللواء أحمد اللواء راشد، محافظ الجيزة قد انتقل إلى موقع الحريق الذي نشب بمخزن كاوتش بجوار حي الهرم التابع لمركز ومدينة كرداسة، لمتابعة عمل رجال الحماية المدنية بعد اشتعال النيران مجددًا بالمخزن.

والعقار الذي نشب به الحريق بجوار سلم حي الهرم كان في مخزن كاوتش بجوار عقار سكني خالٍ من السكان وأن قوات الحماية المدنية دفعت وقت نشوب الحريق بـ8 سيارات إطفاء وثلاث سيارات بها خزانات مياه.