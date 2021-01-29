محافظ القليوبية الأسبق.. إصابة رئيس شركة مصر للكيماويات بكورونا

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية الأسبق، إصابته بفيروس كورونا.

وقال «عشماوي» الذي يشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المدرجة بالبورصة المصرية، ومقرها الاسكندرية، في تصريح له اليوم: «أردت أستغل حبي لكم بأن تدعوا لي بالشفاء من كورونا، ادعو لي ولكل مرضانا».

وفي وقت سابق، أعلنت المحافظة وفاة اللواء مجدي راشد، مأمور قسم بنها الأسبق بالمعاش، متأثرا بكورونا.

وشهدت مستشفيات القليوبية، أمس، وفاة 5 حالات متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، داخل «قها للحجر الصحي، والتأمين الصحي ببنها».

وكانت القليوبية قد شهدت أمس تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وبحسب البيان سجل مركز طوخ أعلى معدلات الإصابة اليوم بـ8 إصابات، وجاء بعده في الترتيب مركز ومدينة بنها، الذي سجل 5 إصابات جديدة فيما سجلت مدينتين «صفر إصابة» بالفيروس هي العبور وقها، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 121360 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 909 حالات إصابة، والعبور 187 حالة، والقناطر الخيرية 773 حالة، وبنها 3865 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1247 حالة وغرب شبرا الخيمة 1310 حالة، وشبين القناطر 854 حالة، وطوخ 1548 وقليوب 830 حالة، ومدينة قها 74 حالة، وكفر شكر 727 حالة إصابة.

فيما كشف مصدر طبي بمستشفى بنها للأطفال التخصصي بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، إن المستشفى سجلت اليوم صفر بإصابات، منوهاً إن عدد الإصابات بدأت تقل تدريجياً منذ بداية تلك الأسبوع.

وأشار المصدر الطبي إلى أن حالة الطفلين المحجوزين بعزل المستشفى، مستقرة ومطمئنة، وقريبا سيتم تعافيهما من الفيروس، منوهًا إلى أن أعمار الطفلين المحجوزين رضيع عمره 7 شهور، وطفل عمرة ثلاث سنوات ونصف.

وأوضح المصدر، أن هناك حالة لطفل آخر معزول منزليا، ويتم المتابعة الدورية لحالات العزل المنزلي علي مدار اليوم لتوفير ما يحتاجونه من رعاية صحية، حتى تمام الشفاء، ويتم تقديم العلاج اللازم لهم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة، مع المتابعة الدورية من قبل فريق المستشفى لتقديم ما يحتاجونه من رعاية حتى تمام الشفاء.